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Сергей Светлаков изучает богатый внутренний мир животных

Сергей Светлаков накануне в своем микроблоге Instagram выложил фото, рассмешив своих многочисленных фолловеров. Под снимком артист оставил пост, в котором отметил, что изучает богатый внутренний мир животных.

Сергей Светлаков изучает богатый внутренний мир животных


На новой публикации Сергей Светлаков запечатлен возле фигуры быка, отделанного зеленым искусственным покрытием. Артист решил изучить произведение искусства из необычного ракурса, а именно сзади. Пост знаменитости в течение суток собрал свыше 80 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1 тысячи комментариев.

Подписчики неоднозначно отреагировали на данную шутку актера. Одни заявили, что этот поступок Сергея Светлакова является не эстетичным. Те фанаты, которым фото пришлось по душе, называли актера русским Эйсом Вентурой. Некоторые фолловеры признались, что в их фотоархиве также есть подобные снимки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:17

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