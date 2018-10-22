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Хейтеры: Бесплатные уколы красоты изуродовали Антона Гусева и превратили его в «бомжа»

Многочисленные недоброжелатели бывшего участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева уверены, что бесплатные уколы красоты изуродовали 29-летнего парня.

На днях интернет-пользователи решили сравнить фотографии звезды «Дома-2» до брака с Евгенией Феофилактовой и сейчас. По мнению злопыхателей, женитьба на Виктории Романец очень изменила Антона Гусева, что не может не шокировать.

Хейтеры: Бесплатные уколы красоты изуродовали Антона Гусева и превратили его в «бомжа»

Не секрет, что еще во время нахождения Антона на телепроекте «Дом-2», Гусев неоднократно подвергался насмешкам со стороны не только своих коллег по съемочной площадке, но и телезрителей. Многие насмехались над молодым человеком, ведь он постоянно любил красоваться у зеркала и даже пользовался некоторой косметикой.

Некоторые телезрители даже стебали Гусева, что он любит прихорашиваться и демонстрировать свою красоту даже больше, чем его тогда еще законная супруга Евгения Феофилактова. Неудивительным является и тот факт, что на сегодняшний день Антон стал постоянным посетителем салонов красоты.

Дело в том, что хейтеры Антона Гусева просто-таки убеждены в том, что 29-летний молодой человек регулярно пользуется услугами косметологов, особенно, если учесть тот момент, что теперешняя его пассия практически каждый день прибегает к данным процедурам. Тем не менее, мало кто мог подумать, что все обстоит до такой степени плохо.

Хейтеры: Бесплатные уколы красоты изуродовали Антона Гусева и превратили его в «бомжа»

Недоброжелатели сравнили две фотографии Антона Гусева. На первом снимке звезде «Дома-2» примерно 25-26 лет, второе же было сделано сравнительно недавно. Невозможно не обратить внимания на разницу между двумя фото, ведь мужчину просто не узнать. По словам антифанатов, за годы брака с Викторией Романец вместе с уколами ботокса и другими процедурами красоты из довольно симпатичного Антона Гусева парень превратился в 50-летнего «бомжа» и это при том, что экс-участнику реалити-шоу недавно исполнилось 29 лет.

«Кошмар! Давно говорила, что природа не прощает людям насилия над собой! И вот что мы видим в итоге! Полгода с нелюбимой ради бесплатного жилища в Москве, еды и путешествий и вот во что можно превратиться!» - написал один из антифанатов Антона Гусева в Сети



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:10

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