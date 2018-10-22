Цымбалюк-Романовская тайно встретилась с отцом Шаляпина в психиатрической клинике





Между Виталиной Цымбалюк-Романовской и папой Прохора Шаляпиня состоялся непродолжительный, но весьма странный разговор. Родитель певца спросил у спутницы своего сына владеет ли она приемами рукопашного боя, на что та ответила отрицательно. Тогда мужчина посоветовал Виталине Цымбалюк-Романовской взять несколько уроков по самообороне.Напомним, что отец Прохора Шаляпиня последние несколько лет прибывает в психиатрической клинике. Мужчина часто злоупотреблял алкогольными напитками и поднимал руку на близких людей. Со временем его психическое здоровье сильно пошатнулось. Пока неизвестна причина, по которой Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин побывали в гостях у родителя певца. Но скоро они все расскажут на передачи с Андреем Малаховым.