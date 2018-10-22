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В Румынии местный житель обворовывал пенсионеров при помощи банки кетчупа

Гражданин Румынии в возрасте 64 лет обворовывал пенсионеров Ланкашира при помощи банки кетчупа. Используя красный соус, мужчина вводил жертв в замешательство, в ходе которого совершал кражу денег.

В Румынии местный житель обворовывал пенсионеров при помощи банки кетчупа


Мужчина поджидал пенсионеров неподалеку от входа в местный банк. После того, как они выходили, он некоторое время преследовал их. Далее вор использовал кетчуп, выливая часть его на пострадавших особ. Преступник сообщал жертвам о том, что красные капли возникли из-за кровотечения. В то время, как пенсионеры находились в замешательстве, он совершал кражу, а затем удалялся. После того, как злоумышленник был задержан впервые, сотрудники местных органов правопорядка отпустили его, после дачи показаний. Однако, вскоре вор отправился на фестиваль в другую страну, где вытащил бумажники у двух сестер. Прохожие заметили это, сфотографировали подозреваемого и, в результате, он снова был задержан.

Во второй раз грабитель сознался в семи случаях кражи, а также одной попытке воровства. Мужчина ожидает депортации в Румынию, где ему суждено провести 2,5 года в местах лишения свободы.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:02

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