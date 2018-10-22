Наталья Подольская порадовала поклонников в Instagram нежным образом
Накануне в Instagram Натальи Подольской появилась фотография, на которой она позирует в белом платье. Столь нежный образ певицы покорил поклонников до глубины души.
На опубликованном снимке артистка запечатлена в эффектном белом наряде, который подчёркивает все достоинства её великолепной фигуры. Дополняют образ остроносые туфли на высоком каблуке в тон платью, макияж и причёска, уложенная волнистыми локонами. В таком наряде певица посетила праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения телеканала «Муз-ТВ». В описании к посту Наталья Подольская пожелала своим подписчикам удачной рабочей недели.
В комментариях к снимку поклонники не скупились на комплименты, отмечая, что новый образ звезде очень идёт, в нём она выглядит нежно и женственно. На данный момент фотография набрала более 3 700 «лайков».
На опубликованном снимке артистка запечатлена в эффектном белом наряде, который подчёркивает все достоинства её великолепной фигуры. Дополняют образ остроносые туфли на высоком каблуке в тон платью, макияж и причёска, уложенная волнистыми локонами. В таком наряде певица посетила праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения телеканала «Муз-ТВ». В описании к посту Наталья Подольская пожелала своим подписчикам удачной рабочей недели.
В комментариях к снимку поклонники не скупились на комплименты, отмечая, что новый образ звезде очень идёт, в нём она выглядит нежно и женственно. На данный момент фотография набрала более 3 700 «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:45