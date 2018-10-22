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Правоохранители сомневаются, что "керченский стрелок" имел сейф с оружием

Представители правоохранительных органов выражают сомнения, что "керченский стрелок" имел сейф с оружием. Раньше поступила информация, что Владислав Росляков закопал его на пустыре вблизи своего дома.

Правоохранители сомневаются, что "керченский стрелок" имел сейф с оружием


Специалистами был тщательно обследован пустырь. В ходе розыскных работ не было найдено ничего похожего на сейф. В настоящее время продолжается вестись следствие в отношении "керченского стрелка".

Стоит напомнить, что студент Керченского политехнического колледжа 17 октября устроил стрельбу в учебном заведении. В результате данного нападения погиб 21 человек. Сам нападавший также скончался.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:35

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