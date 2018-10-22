Правоохранители сомневаются, что "керченский стрелок" имел сейф с оружием





Специалистами был тщательно обследован пустырь. В ходе розыскных работ не было найдено ничего похожего на сейф. В настоящее время продолжается вестись следствие в отношении "керченского стрелка".Стоит напомнить, что студент Керченского политехнического колледжа 17 октября устроил стрельбу в учебном заведении. В результате данного нападения погиб 21 человек. Сам нападавший также скончался.