Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников так и не получил квартиру в Сочи
Несколько лет назад Данил Плужников покорил зрителей своим голосом. Мальчик стал победителем в шоу «Голос. Дети» и сейчас гастролирует по всей стране, но как оказалось главного приза этого проекта, а именно квартиру в Сочи, он так и не получил.
Данил Плужников страдает редкой болезнью - спондилоэпифизарной дисплазией, его рост составляет всего 110 сантиметров. Но это не помешало ему стать победителем в проекте «Голос. Дети». Тогда было объявлено, что мальчик получит однокомнатную квартиру в Сочи. Недавно мама молодого исполнителя Ирина Афанасьева рассказала, что ее сын так и не получил ни ключи от квартиры, ни документы на нее и ему приходится жить в старом жилье.
В администрации города Сочи ситуацию стараются не комментировать, от своих обещаний они не отказываются, но конкретных сроков передачи документов Данилу Плужникову не называют. Сейчас певец поступил в музыкальное училище в Москве и переехал жить в съемную квартиру в столице.
Данил Плужников страдает редкой болезнью - спондилоэпифизарной дисплазией, его рост составляет всего 110 сантиметров. Но это не помешало ему стать победителем в проекте «Голос. Дети». Тогда было объявлено, что мальчик получит однокомнатную квартиру в Сочи. Недавно мама молодого исполнителя Ирина Афанасьева рассказала, что ее сын так и не получил ни ключи от квартиры, ни документы на нее и ему приходится жить в старом жилье.
В администрации города Сочи ситуацию стараются не комментировать, от своих обещаний они не отказываются, но конкретных сроков передачи документов Данилу Плужникову не называют. Сейчас певец поступил в музыкальное училище в Москве и переехал жить в съемную квартиру в столице.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:33