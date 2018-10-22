Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников так и не получил квартиру в Сочи





Данил Плужников страдает редкой болезнью - спондилоэпифизарной дисплазией, его рост составляет всего 110 сантиметров. Но это не помешало ему стать победителем в проекте «Голос. Дети». Тогда было объявлено, что мальчик получит однокомнатную квартиру в Сочи. Недавно мама молодого исполнителя Ирина Афанасьева рассказала, что ее сын так и не получил ни ключи от квартиры, ни документы на нее и ему приходится жить в старом жилье.В администрации города Сочи ситуацию стараются не комментировать, от своих обещаний они не отказываются, но конкретных сроков передачи документов Данилу Плужникову не называют. Сейчас певец поступил в музыкальное училище в Москве и переехал жить в съемную квартиру в столице.