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Иосиф Оганесян и Саша Черно наконец-то определились с датой своей свадьбы

Одна из самых эпатажных парочек скандально-известного телепроекта «Дом-2» Александра Черно и Иосиф Оганесян наконец-то определилась с датой своего бракосочетания.

Всем известно, что Иосиф Оганесян и Александра Черно довольно давно начали говорить о своей свадьбе. Тем не менее, многие участники «Дома-2» и телезрители соответственно сомневались, что голубкам все-таки удастся дойти до такого серьезного мероприятия. Как оказалось, напрасно.

Иосиф Оганесян и Саша Черно наконец-то определились с датой своей свадьбы

Дело в том, что несколько часов назад Иосиф написал в личном инста-блоге свежий пост, в котором сообщил преданным поклонникам о том, что уже 22 декабря 2018 года Александра станет его законной супругой. По словам Оганесяна, они с Черно уже подали заявление в ЗАГС, решив отпраздновать событие со своими друзьями и близкими знакомыми в одном из московских ночных клубов.

В своем новом посте участник реалити-шоу поблагодарил всех друзей за их теплые слова и незабываемый вечер. Оказывается, что не всем приятелям парочки удалось разделить с голубками их радостное событие. Иосиф подчеркнул, что его настоящие друзья всегда в его сердце.

По рассуждениям Оганесяна, он безумно рад тому, что сейчас происходит у него в жизни, ведь даже оступаясь, он понимал, что нужно подниматься и идти дальше, да и сердце подсказывало парнишке, что он движется в правильно направлении. В конце Иосиф поблагодарил всех своих фанатов, которые продолжают не только поддерживать его и Александру, но и верят в их искреннюю любовь и светлое счастливое совместное будущее.

Иосиф Оганесян и Саша Черно наконец-то определились с датой своей свадьбы

К слову, не так давно Иосиф Оганесян и Александра Черно признались своим поклонникам, что у них возникли некоторые проблемы в подготовке к таинству. Оказалось, что родителей парочки на бракосочетании не будет, так как билеты для родственников обойдутся молодоженам в немаленькую копеечку. Саша и Иосиф намерены сыграть свадьбу на Сейшельских островах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16

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