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Учёные: Существа с других планет могут иметь фиолетовый цвет тела

По мнению учёных, существа с иных планет могут иметь тело фиолетового цвета. Есть мнение, что на других планетах развитие организмов происходило по тому же сценарию, что и на Земле, однако отсутствие солнечного света могло оказать своё влияние на структуру органов и их окрас.
Учёные: Существа с других планет могут иметь фиолетовый цвет тела

Эксперты не исключают, что жизнь, зарождающаяся на Земле, была фиолетового цвета, возможно, существа с других планет, могут иметь аналогичный окрас. К таким выводам пришли американские учёные, которые опубликовали своё исследование в Международном журнале астробиологии. Микробиологи считаю, что для поиска иной жизни в космосе нужно использовать приспособления, способные улавливать биосигналы, которые отражают звёзды.

Учёные считают, что инопланетная цивилизация может оказаться фиолетовой, чтобы обнаружить внеземную жизнь необходимо изучать цветовой спектр отражаемый от звёзд. Скорее всего, инфракрасное излучение поможет определить существование живых организмов или растений.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:40

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