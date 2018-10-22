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Аукционный дом Christie's выставит на торги личные вещи Стивена Хокинга

В рамках аукционного дома Christie's будут организованы торги, на которых планируют продать личные вещи известного английского физика, а также космолога Стивена Хокинга. Научный деятель скончался в марте 2018 года.
Аукционный дом Christie's выставит на торги личные вещи Стивена Хокинга


Согласно имеющимся сведениям, на торгах будет представлено инвалидное кресло Хокинга, докторская диссертация 1965 года, куртка физика, научно-популярная книга «Краткая история времени», а также сценарий выпуска мультсериала «Симпсоны», где фигурирует данный исследователь. Организаторы аукциона за первый лот планируют выручить не меньше $13 000, а за второй $130 000.

Аукционный дом Christie's кроме всего перечисленного выставит на торги ещё семнадцать личных вещей Хокинга. Вырученные финансы будут направлены в благотворительный фонд, который учредил Стивен Хокинг.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:26

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