Аукционный дом Christie's выставит на торги личные вещи Стивена Хокинга





Согласно имеющимся сведениям, на торгах будет представлено инвалидное кресло Хокинга, докторская диссертация 1965 года, куртка физика, научно-популярная книга «Краткая история времени», а также сценарий выпуска мультсериала «Симпсоны», где фигурирует данный исследователь. Организаторы аукциона за первый лот планируют выручить не меньше $13 000, а за второй $130 000.Аукционный дом Christie's кроме всего перечисленного выставит на торги ещё семнадцать личных вещей Хокинга. Вырученные финансы будут направлены в благотворительный фонд, который учредил Стивен Хокинг.