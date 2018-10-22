АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Марсоход Curiosity вернулся к исследованиям Марса

Марсоход Curiosity продолжит исследовать Марс благодаря тому, что ученым удалось восстановить с ним связь. Напомним, что примерно с середины сентября им это сделать не удалось из-за технических проблем.
Марсоход Curiosity вернулся к исследованиям Марса


Curiosity был доставлен на поверхность красной планеты еще в 2012 году, после чего регулярно отправлял ценные данные сотрудникам NASA. В течение 200 дней трудностей в работе устройства не наблюдалось, однако потом произошел серьезный сбой, в результате чего связь была оборвана. Недавно ее удалось восстановить благодаря тому, что специалисты приблизились к решению возникшей проблемы. Компьютер A-side использовался в качестве основного, и на текущий момент ученые работают над тем, чтобы починить его. В то время, как он оставался неисправен, вся информация передавалась при помощи B-side, однако и он был выведен из строя. Последние данные говорят о том, что ученые близки к восстановлению работоспособности A-side.

Напомним, что информация об этом появилась в Twitter официальной команды марсохода Curiosity. Запись подкреплена изображением, которое было отправлено на землю при помощи блока связи A-side.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты усомнились в остановке деятельности
Рената Литвинова опубликовала в Instagram
Фото Аллы Михеевой вместе с собакой за одним
Ученые: Частое употребление лука становится
Ксения Собчак, Светлана Лобода, Валерия и другие
Ирина Понаровская поразила поклонников своим
В рацион диабетиков должны входить бобовые
Настасья Самбурская в черном наряде напомнила
Канье Уэст оригинально поздравил Ким Кардашьян с
Неудачное фото Ксении Собчак взбудоражило
Компания Oppo представила смартфон Oppo R15x
В Краснодарском крае машина-манипулятор наехала
Компьютерная томография поможет быстро создавать
В супермаркете Астрахани бомж умер после
Смартфон Samsung Galaxy S10 будет распознавать
Сергей Светлаков изучает богатый внутренний мир
Цымбалюк-Романовская тайно встретилась с отцом
Хейтеры: Бесплатные уколы красоты изуродовали
Сергей Шнуров начал продвигать образ Волка из
В Румынии местный житель обворовывал пенсионеров
Марсоход Curiosity вернулся к исследованиям Марса
Лучевая терапия уменьшает риски развития рака
Наталья Подольская порадовала поклонников в
Учёные: Существа с других планет могут иметь
Правоохранители сомневаются, что "керченский
Победитель «Голос. Дети» Данил Плужников так и не
Аукционный дом Christie's выставит на торги
Мария Максакова призналась, что ее брак с
Иосиф Оганесян и Саша Черно наконец-то
Ученые выяснили, как фильмы ужасов влияют на
Просмотреть все новости