Марсоход Curiosity вернулся к исследованиям Марса





Curiosity был доставлен на поверхность красной планеты еще в 2012 году, после чего регулярно отправлял ценные данные сотрудникам NASA. В течение 200 дней трудностей в работе устройства не наблюдалось, однако потом произошел серьезный сбой, в результате чего связь была оборвана. Недавно ее удалось восстановить благодаря тому, что специалисты приблизились к решению возникшей проблемы. Компьютер A-side использовался в качестве основного, и на текущий момент ученые работают над тем, чтобы починить его. В то время, как он оставался неисправен, вся информация передавалась при помощи B-side, однако и он был выведен из строя. Последние данные говорят о том, что ученые близки к восстановлению работоспособности A-side.Напомним, что информация об этом появилась в Twitter официальной команды марсохода Curiosity. Запись подкреплена изображением, которое было отправлено на землю при помощи блока связи A-side.