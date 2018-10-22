Татьяна Котова показала подписчикам Instagram "горячую" пляжную фотографию

Татьяна имеет немалое число подписчиков в Instagram. Хозяйка аккаунта старается разнообразить свои публикации, дополняя завораживающие поклонников снимки философскими размышлениями о житейских трудностях. Новый пост экс-участницы группы "ВИА Гра" посвящён способам избавиться от сомнений в собственных силах. Знаменитость советует приободрять себя, отпуская все ненужные мысли, что должно помочь настроиться на нужный лад. Пользователи Сети согласны с кумиром, но всё же не уделяют словам певицы должного внимания, отвлекаясь на её привлекательную фигуру на пляжных фотографиях. Некоторые же отметили, если артистка хочет пообщаться на серьёзные темы, ей следует одеться, ведь в обнажённом виде она уводит мужчин от умных мыслей.За короткий срок публикация набрала более 30 тысяч одобрительных лайков и комментариев. Фанаты не переставали восхищаться красотой и сексуальностью знаменитости, а некоторые даже признались ей в любви.