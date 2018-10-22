Мария Максакова призналась, что ее брак с Далхатом Халаевым был фиктивным
Мария Максакова призналась, что ее брак с Далхатом Халаевым в действительности был фиктивным. Данное замужество должно было помочь оперной певице решать юридические проблемы в Российской Федерации.
Мария Максакова рассказала, что Далхат Халаев во всем помогал ей в Москве. Чтобы упростить мужчине доступ к необходимым документам оперная певица решили заключить с ним деловое соглашения и фиктивный брак. Это помогло ему оказывать квалифицированную юридическую помощь знаменитости. Но, став законным супругом Марии Максаковой, Далхат Халаев продал ее московскую квартиру и скрылся. Сейчас его уже задержали и он признал свою вину. Вскоре над Далхатом Халаевым состоится суд.
Напомним, Мария Максакова была замужем за Денисом Вороненковым, который в 2017 году погиб в Киеве. Этим летом оперная певица сочеталась браком с Далхатом Халаевым, чем весьма удивила общественность.
Мария Максакова рассказала, что Далхат Халаев во всем помогал ей в Москве. Чтобы упростить мужчине доступ к необходимым документам оперная певица решили заключить с ним деловое соглашения и фиктивный брак. Это помогло ему оказывать квалифицированную юридическую помощь знаменитости. Но, став законным супругом Марии Максаковой, Далхат Халаев продал ее московскую квартиру и скрылся. Сейчас его уже задержали и он признал свою вину. Вскоре над Далхатом Халаевым состоится суд.
Напомним, Мария Максакова была замужем за Денисом Вороненковым, который в 2017 году погиб в Киеве. Этим летом оперная певица сочеталась браком с Далхатом Халаевым, чем весьма удивила общественность.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20