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Мария Максакова призналась, что ее брак с Далхатом Халаевым был фиктивным

Мария Максакова призналась, что ее брак с Далхатом Халаевым в действительности был фиктивным. Данное замужество должно было помочь оперной певице решать юридические проблемы в Российской Федерации.

Мария Максакова призналась, что ее брак с Далхатом Халаевым был фиктивным

Мария Максакова рассказала, что Далхат Халаев во всем помогал ей в Москве. Чтобы упростить мужчине доступ к необходимым документам оперная певица решили заключить с ним деловое соглашения и фиктивный брак. Это помогло ему оказывать квалифицированную юридическую помощь знаменитости. Но, став законным супругом Марии Максаковой, Далхат Халаев продал ее московскую квартиру и скрылся. Сейчас его уже задержали и он признал свою вину. Вскоре над Далхатом Халаевым состоится суд.

Мария Максакова призналась, что ее брак с Далхатом Халаевым был фиктивным

Напомним, Мария Максакова была замужем за Денисом Вороненковым, который в 2017 году погиб в Киеве. Этим летом оперная певица сочеталась браком с Далхатом Халаевым, чем весьма удивила общественность.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20

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