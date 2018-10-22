Певицу Ольгу Бузову фанаты уже рисуют на ногтях
Проект «Замуж за Бузову» вознес певицу и знаменитую ведущую телестройки на небывалую высоту популярности и фанаты теперь даже рисуют Ольгу на ногтях.
Как рассказали пользователи соцсетей, есть некоторые салоны маникюра, в которых на ногти фанаток наносят рисунок с портретом Ольги Бузовой.
Антифанаты отмечают, что подобный фанатизм граничит с деградацией и не понимают, что должно быть у девушек в головах, чтобы нарисовать подобное на ногтях.
Возмущенные хейтеры пишут в комментариях, что «Бузова на ногтях» это уже явный перебор, и ужасаются, как знаменитость негативно влияет на мозги своих поклонниц.
Некоторые из антифанатов предложили нарисовать портрет Бузовой не только на ногтях, но и на «пятой точке».
Как рассказали пользователи соцсетей, есть некоторые салоны маникюра, в которых на ногти фанаток наносят рисунок с портретом Ольги Бузовой.
Антифанаты отмечают, что подобный фанатизм граничит с деградацией и не понимают, что должно быть у девушек в головах, чтобы нарисовать подобное на ногтях.
Возмущенные хейтеры пишут в комментариях, что «Бузова на ногтях» это уже явный перебор, и ужасаются, как знаменитость негативно влияет на мозги своих поклонниц.
Некоторые из антифанатов предложили нарисовать портрет Бузовой не только на ногтях, но и на «пятой точке».