Певицу Ольгу Бузову фанаты уже рисуют на ногтях





Как рассказали пользователи соцсетей, есть некоторые салоны маникюра, в которых на ногти фанаток наносят рисунок с портретом Ольги Бузовой.Антифанаты отмечают, что подобный фанатизм граничит с деградацией и не понимают, что должно быть у девушек в головах, чтобы нарисовать подобное на ногтях.Возмущенные хейтеры пишут в комментариях, что «Бузова на ногтях» это уже явный перебор, и ужасаются, как знаменитость негативно влияет на мозги своих поклонниц.Некоторые из антифанатов предложили нарисовать портрет Бузовой не только на ногтях, но и на «пятой точке».