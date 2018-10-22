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Певицу Ольгу Бузову фанаты уже рисуют на ногтях

Проект «Замуж за Бузову» вознес певицу и знаменитую ведущую телестройки на небывалую высоту популярности и фанаты теперь даже рисуют Ольгу на ногтях.

Как рассказали пользователи соцсетей, есть некоторые салоны маникюра, в которых на ногти фанаток наносят рисунок с портретом Ольги Бузовой.

Певицу Ольгу Бузову фанаты уже рисуют на ногтях

Антифанаты отмечают, что подобный фанатизм граничит с деградацией и не понимают, что должно быть у девушек в головах, чтобы нарисовать подобное на ногтях.

Певицу Ольгу Бузову фанаты уже рисуют на ногтях

Возмущенные хейтеры пишут в комментариях, что «Бузова на ногтях» это уже явный перебор, и ужасаются, как знаменитость негативно влияет на мозги своих поклонниц.

Некоторые из антифанатов предложили нарисовать портрет Бузовой не только на ногтях, но и на «пятой точке».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:28

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