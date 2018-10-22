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Помощница Евгения Петросяна опровергла слухи о своей беременности

Татьяна Брухунова заявила, что устала от лживых слухов о себе. Помощница юмориста Евгения Петросяна сообщила, что информация о ее беременности не правдива.

Помощница Евгения Петросяна опровергла слухи о своей беременности


Вокруг развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна, проживших в браке 30 лет, в последнее время очень много шумихи. История распада супругов обрастает новыми, а иногда противоречивыми, подробностями. В последнее время появлялись слухи о Татьяне Брухуновой - помощнице Евгения Вагановича. Она несколько лет работает с юмористом, и поэтому во время поездок постоянно его сопровождает.

Помощница Евгения Петросяна опровергла слухи о своей беременности


Однако недавно появилась информация, что девушка беременна от Евгения Петросяна. Сначала данную информацию опроверг адвокат артиста - Сергей Жорин, а сейчас и сама Татьяна Брухунова. Помощница юмориста заявила, что распространяющиеся слухи о ее беременности не правдивы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:04

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