Помощница Евгения Петросяна опровергла слухи о своей беременности





Вокруг развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна, проживших в браке 30 лет, в последнее время очень много шумихи. История распада супругов обрастает новыми, а иногда противоречивыми, подробностями. В последнее время появлялись слухи о Татьяне Брухуновой - помощнице Евгения Вагановича. Она несколько лет работает с юмористом, и поэтому во время поездок постоянно его сопровождает.Однако недавно появилась информация, что девушка беременна от Евгения Петросяна. Сначала данную информацию опроверг адвокат артиста - Сергей Жорин, а сейчас и сама Татьяна Брухунова. Помощница юмориста заявила, что распространяющиеся слухи о ее беременности не правдивы.