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Фанаты похвалили Собчак за трогательный ролик и вспомнили её скандальное прошлое

Известная журналистка, бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2», а также экс-кандидат на место президента РФ 2018 Ксения Собчак порадовала преданных поклонников трогательным семейным видеороликом.

Не секрет, что ранее Ксения Собчак считалась одной из самых эпатажных телезнаменитостей. Репутация своенравной и безрассудной девчонки, обожающей гулянки и недолюбливающей все, что связанно с чинной домашней жизнью, «прилепился» к ней, казалось, надежно.

Фанаты похвалили Собчак за трогательный ролик и вспомнили её скандальное прошлое

Хватает вспоминать тот скандальных телефонный разговор, когда Ксения Собчак обозвала всех детей «мелкими гаденышами» и категорически отказалась соблюдать «тихий час». Тогда во всеуслышание телезнаменитость, заявляла, что будет устраивать дискотеки в те самые «детские часы», а также отмечала, что в центре Москвы живут нормальные люди, а не располагается детский садик.

Сейчас же дочь Анатолия Собчак невозможно узнать. Еще до появления на свет сына Платона, во время беременности, эпатажная журналистка становилась нежнее, добрее и терпимее. Да и ее высказывания о малышах изменились в полном смысле этого слова. Теперь Ксения говорит, что дети это «наше будущее», а также «сокровище человечества».

Когда у Ксении Собчак родился первенец, светская львица долгое время не решалась показать мальчика своим поклонникам, заявляя, что стала очень суеверной. Некоторое время знаменитость даже имя сына скрывала от фанатов и журналистов. Теперь же журналистка вовсю гордо демонстрирует победы и удачи маленького Платона.

Фанаты похвалили Собчак за трогательный ролик и вспомнили её скандальное прошлое

Несколько часов назад Собчак разместила у себя на страничке в социальной сети Instagram ролик, на котором Платон целует изображение своей знаменитой мамочки, чем очень умилил интернет-пользователей. Сейчас видео Ксении уже посмотрело больше 1 млн. пользователей.

«Какой же он ангелочек, так бы и зацеловала его!», «Как же Вы Ксения изменились! Вот что значит появился ребенок! Очень радуете сейчас», «Молодец! Такой и должна быть настоящая женщина, а не то, что было несколько лет назад!» - продолжают писать фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:23

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