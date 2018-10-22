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Астрофизик: Путешествие в прошлое приведет к разрушению Вселенной

Астрофизик Этан Зигель рассказал о том, возможно ли путешествие во времени. По мнению ученого, существует два исхода временного перемещения, при одном из которых Вселенная будет уничтожена.

Астрофизик: Путешествие в прошлое приведет к разрушению Вселенной


Первый вариант, рассматриваемый ученым, представляет собой идею о том, что прошлое написано один раз и не способно меняться. В таком случае, если существует способ отправиться в прошлое – поменять в нем что-то не представляется возможным по причине того, что оно уже случилось. Второй вариант предполагает, что прошлое можно менять. В таком случае действительно возможно влиять на какие-то исторические события. Впрочем, стоит помнить, что такое путешествие не позволит вернуться назад, ведь сам факт прибытия в прошлое меняет будущее.

По мнению астрофизика, в первом случае, если предупредить своего друга об опасности в будущем, он все равно не будет готов, ведь прошлое неизменно. Второй же вариант буквально уничтожит Вселенную путешественника, переместив его в новую и, соответственно, отрезав путь обратно.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:00

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