Ученые выяснили, как фильмы ужасов влияют на человеческий организм





По словам исследователя Томаса Э. Эйдсона, скорее всего чувство страха у человека вызывает процессы свертывания крови. Учёный отметил, что сгусток крови по своей сути является реакцией организма на травму. При этом он может замедлить либо остановить кровотечение. Во время страха самая примитивная часть мозга человека берет верх, вызывая при этом реакцию «дерись или беги», а тело выпускает адреналин. У человека при этом расширяются зрачки. В конечностях сжимаются кровеносные сосуды. Кровь в данном случае интенсивно перемещается к мышцам, а также жизненно важным органам.Увеличивающийся в крови человека уровень фактора VIII, повышает способность тела формировать кровяной сгусток при ушибе либо потере крови. По мнению исследователей, просмотр фильмов ужасов вряд ли может привести к фактическому образованию сгустка.