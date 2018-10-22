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Сергей Жуков вернулся к концертам после серьезной операции

Сергей Жуков вернулся к своим концертам после того, как перенес серьезную операцию. Лидер группы «Руки Вверх» дал интервью, в котором рассказал, что полностью здоров и в ближайшее время не планирует уходить со сцены.

Сергей Жуков вернулся к концертам после серьезной операции

Недавно Сергею Жукову удаляли грыжу, из-за чего ему пришлось отменить несколько своих концертов. Музыкант рассказал, что на одном из своих выступлений он получил травму, но не придал этому значения и продолжал гастролировать. Позже выяснилось, что на месте ушиба образовалась грыжа, которая разрослась практически на весь живот. Врачи назначили курс лечения, который весьма отрицательно сказался на внешности Сергея Жукова. В Сети даже начали писать, что у лидера группы «Руки Вверх» появился двойник.

Сергей Жуков вернулся к концертам после серьезной операции

Но сейчас исполнитель полностью восстановился после операции и с новыми силами приступил к выступлениям. Знаменитость заявляет, что здоров и советует своим поклонникам заботиться о своем здоровье.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:38

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