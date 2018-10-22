Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев пришел на проект женатым





Журналисты пообщались с его второй супругой Дарьей Петровой, которая отметила, что «мед в уши» Лебедев умеет лить профессионально, и она в свое время также как и Ольга Бузова «клюнула» на красивые слова.Экс-супруга Лебедева полностью согласна с Ольгой Бузовой, которая в своем блоге назвала Дениса «двуличным и лживым».С Дарьей Лебедев расписался в ноябре 2017 года, а уже в январе девушка ушла от супруга. Официально их брак был расторгнут 13 июня, тогда как проект «Замуж за Бузову» стартовал 11 июня и таким образом получается, что в реалити-шоу молодой мужчина пришел будучи женатым.