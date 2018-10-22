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Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев пришел на проект женатым

Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев стал очередным сильным разочарованием популярной певицы, ведь на момент начала съемок молодой человек был еще женат.

Журналисты пообщались с его второй супругой Дарьей Петровой, которая отметила, что «мед в уши» Лебедев умеет лить профессионально, и она в свое время также как и Ольга Бузова «клюнула» на красивые слова.

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев пришел на проект женатым

Экс-супруга Лебедева полностью согласна с Ольгой Бузовой, которая в своем блоге назвала Дениса «двуличным и лживым».

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Лебедев пришел на проект женатым

С Дарьей Лебедев расписался в ноябре 2017 года, а уже в январе девушка ушла от супруга. Официально их брак был расторгнут 13 июня, тогда как проект «Замуж за Бузову» стартовал 11 июня и таким образом получается, что в реалити-шоу молодой мужчина пришел будучи женатым.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:11

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