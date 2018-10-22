Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым отдыхала в Стамбуле

На данном снимке вместе с Татьяной Навкой и Дмитрием Песковым запечатлена большая компания, среди которой фолловеры узнали Валентина Юдашкина с женой, предпринимателя Олега Тинькова и актрису Алику Смехову. Комментируя фото, фигуристка отметила, что путешествует только с теми людьми, которых любит.Пост знаменитости за пятнадцать часов собрал свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 60 комментариев. Многие фанаты считают, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков замечательная пара. Фолловеры назвали спортсменку современной и красивой женой политика, пожелав супругам счастья.