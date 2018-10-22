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Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым отдыхала в Стамбуле

Татьяна Навка в своем микроблоге Instagram обнародовала фото, сделанное во время отдыха в Стамбуле. Фигуристка показала поклонникам, как прошли ее выходные, которые она провела вместе с супругом Дмитрием Песковым.

Татьяна Навка с супругом Дмитрием Песковым отдыхала в Стамбуле


На данном снимке вместе с Татьяной Навкой и Дмитрием Песковым запечатлена большая компания, среди которой фолловеры узнали Валентина Юдашкина с женой, предпринимателя Олега Тинькова и актрису Алику Смехову. Комментируя фото, фигуристка отметила, что путешествует только с теми людьми, которых любит.

Пост знаменитости за пятнадцать часов собрал свыше 16 тысяч одобрительных лайков и более 60 комментариев. Многие фанаты считают, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков замечательная пара. Фолловеры назвали спортсменку современной и красивой женой политика, пожелав супругам счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:25

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