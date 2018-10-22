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На российском рынке увеличились продажи автомобилей Honda

На российском рынке наблюдается подъём продаж автомобилей Honda. Бренд смог в сентябре продать 432 экземпляра авто, что составляет 111% прироста реализации.

На российском рынке увеличились продажи автомобилей Honda


По мнению экспертов, данные показатели достигли благодаря кроссоверу версии Honda CR-V. Данную модель в прошлом месяце приобрели в количестве 384 единиц. Это на 121% больше в сравнении с прошлогодними показателями. Нужно также отметить внедорожник Honda Pilot. Реализации данного авто увеличились на 65%, составив 38 экземпляров.

В общем, по результатам 9 месяцев наблюдается положительная динамика реализации бренда Honda по России. За это время в стране продали 3 510 авто данной марки. Рост продаж в данном случае составил 224%.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:04

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