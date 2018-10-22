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Черно шокировала Бородину и зрителей «Дома-2» "свинарником" в своей комнате

Телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина «разнесла» Александру Черно за невообразимый «свинарник» в ее комнате. Телезрители поспешили согласиться с мнение руководства проекта.

Не секрет, что Александра Черно является одной из самых обсуждаемых личностей на телестройке «Дом-2», но в то же время многие телезрители воспринимают девушку, как отрицательную героиню шоу. Почти что каждый день Сашу критикуют за ее внешний вид, неухоженность, лишние килограммы и мерзкий характер.

Черно шокировала Бородину и зрителей «Дома-2» "свинарником" в своей комнате

Отметим, что многие участники «Дом-2» и телезрители соответственно искренне сострадают Иосифу Оганесяну, ведь парень вынужден, причем по загадочным причинам, мириться с тем, что возле него находится такая грязнуля и замарашка. И вот несколько дней назад в копилку недостатков Черно добавился еще один.

Как оказалось, Ксении Бородиной пришлось испытать настоящий ужас, когда она пришла в комнату Иосифа Оганесяна и Александры Черно, чтобы провести с ребятами тет-а-тет. Телеведущей «Дом-2» пришлось буквально прокладывать себе путь через завалы одежды, ящиков, пакетов и, раскиданную прямо по полу, косметику, расчески и даже нижнее белье.

Конечно же, что мало кого-то удивило то, что за подобный беспорядок Саша в очередной раз получила по полной программе, ведь Ксения Бородина не стала деликатничать не только с Черно, но и с Оганесяном. Многие участники «Дома-2» и телезрители поспешили поддержать телеведущую, а некоторые даже подчеркнули, что подобный свинарник в комнате Иосифа и Александры давно стал для эпатажной парочки нормой.

Черно шокировала Бородину и зрителей «Дома-2» "свинарником" в своей комнате

На данный момент поклонники реалити-шоу уверены, что Иосиф Оганесян, который ранее то и дело занимался уборкой в комнате и приготовлением еды, попросту начал закрывать глаза на все и это не просто так. Кое-кто из телезрителей даже предположил, что парень ищет причину навсегда распрощаться с Александрой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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