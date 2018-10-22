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Лариса Гузеева впервые вышла на связь с поклонниками после смерти матери

После продолжительной болезни мать Ларисы Гузеевой скончалась. Сейчас телеведущая впервые после этого вышла на связь со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

Лариса Гузеева впервые вышла на связь с поклонниками после смерти матери

Потеря близкого человека стала для Ларисы Гузеевой настоящим ударом. Знаменитость не просто сильно переживала, но даже перестала выходить на связи со своими преданными подписчиками. Фанаты писали множество комментариев с вопросами, но ответов так и не получили. Накануне на странице Ларисы Гузеевой в Instagram появилось фото, на котором была изображена церковь, в комментариях к нему написано: "Оренбург. Город моего детства". А несколько часов назад она опубликовала еще один пост, в котором поблагодарила всех поклонников за поддержку, а хейтерам пожелала счастья.

Лариса Гузеева впервые вышла на связь с поклонниками после смерти матери

Подписчики не заставили себя долго ждать и написали множество комментариев, в которых выразили недоумение, как можно в такой момент злорадствовать или смеяться над человеком.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:39

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