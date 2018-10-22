В России распродают восстановленный смартфон Apple iPhone SE за 13 990 рублей





Данные модели приняли участие в официальной программе восстановления от Apple, в связи с чем, их достаточно сложно отличить от совершенно новых. Единственное, что бросается в глаза, так это упаковка, на которой отсутствует фирменный знак компании. Данные модели обзавелись защитным стеклом от производителя. Также они имеют новый аккумулятор и корпус, а также, в случае неисправностей и другие компоненты. Также смартфоны оснащены картой памяти на 16 Гб и не смотря на то, что это наиболее доступный вариант флеш-накопителя, предложение от этого не становится менее выгодным.Покупатель восстановленного iPhone SE получает гарантию на 12 месяцев. Несмотря на то, что устройство во многом устарело, стоимость в 13 990 рублей, по мнению экспертов, окупает все недостатки.