В России распродают восстановленный смартфон Apple iPhone SE за 13 990 рублей
iPhone SE на территории России продают за 13 990 рублей. Некоторые риелторы распродают восстановленные мобильные устройства от Apple. Стоит отметить, что речь идет не о смартфонах, которыми уже пользовались.
Данные модели приняли участие в официальной программе восстановления от Apple, в связи с чем, их достаточно сложно отличить от совершенно новых. Единственное, что бросается в глаза, так это упаковка, на которой отсутствует фирменный знак компании. Данные модели обзавелись защитным стеклом от производителя. Также они имеют новый аккумулятор и корпус, а также, в случае неисправностей и другие компоненты. Также смартфоны оснащены картой памяти на 16 Гб и не смотря на то, что это наиболее доступный вариант флеш-накопителя, предложение от этого не становится менее выгодным.
Покупатель восстановленного iPhone SE получает гарантию на 12 месяцев. Несмотря на то, что устройство во многом устарело, стоимость в 13 990 рублей, по мнению экспертов, окупает все недостатки.
Данные модели приняли участие в официальной программе восстановления от Apple, в связи с чем, их достаточно сложно отличить от совершенно новых. Единственное, что бросается в глаза, так это упаковка, на которой отсутствует фирменный знак компании. Данные модели обзавелись защитным стеклом от производителя. Также они имеют новый аккумулятор и корпус, а также, в случае неисправностей и другие компоненты. Также смартфоны оснащены картой памяти на 16 Гб и не смотря на то, что это наиболее доступный вариант флеш-накопителя, предложение от этого не становится менее выгодным.
Покупатель восстановленного iPhone SE получает гарантию на 12 месяцев. Несмотря на то, что устройство во многом устарело, стоимость в 13 990 рублей, по мнению экспертов, окупает все недостатки.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:44