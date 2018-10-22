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Ольга Бузова и Ирина Шейк предложили тренд для осени

Нынешней осенью модно носить клетку и «леопардовые принты» и это наглядно демонстрируют отечественные звезды Ольга Бузова, Ирина Шейк и другие.

О том, какие вещи стоят внимания в этом осенне-зимнем сезоне, рассказала дизайнер Элеонора Ландри.

Ольга Бузова и Ирина Шейк предложили тренд для осени

Одежда в клетку чрезвычайно популярна, причем этой осенью ее размер и расцветка не столь важны. Ольга Бузова, которая сама создает тренды, сочетает в своих ансамблях брюки и жакеты, и не боится экспериментировать с крупной и мелкой клеткой, соединяя в своих образах яркие и монохромные цвета. Модные дизайнеры утверждают, что клетка продержится в моде еще несколько сезонов.

Ольга Бузова и Ирина Шейк предложили тренд для осени

«Звериные принты» снова в моде и если вы настолько же дерзки и ярки как Оксана Самойлова, тогда леопардовые расцветки нынешней осени для вас.

Ольга Бузова и Ирина Шейк предложили тренд для осени

Модель с мировым именем Ирина Шейк всегда одной из первых примеряет модную одежду. В этом сезоне она пропагандирует кожаные брюки для тех, у кого ноги начинаются «от ушей», а для обладательниц стандартных параметров Ирина предлагает дополнить образ обувью на очень высоком каблуке.

Ольга Бузова и Ирина Шейк предложили тренд для осени



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:25

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