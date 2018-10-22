Наталья Поклонская скрывала свою свадьбу из-за желания пресечь разговоры журналистов о личной жизни





Иван Соловьёв, являющийся главой аппарата уполномоченного по правам человека, отметил, что с ним хотели связаться многие представители СМИ, чтобы получить информацию по поводу свадьбы. Он сообщил, что на телефон поступило свыше 200 звонков и масса сообщений касательно замужества Поклонской.В интервью депутат Госдумы отметила, что свадьба прошла довольно скромно, с участием только родных и близких. По словам Поклонской она не преследовала цель - публичность.