Наталья Поклонская скрывала свою свадьбу из-за желания пресечь разговоры журналистов о личной жизни
Наталья Поклонская объяснила, почему скрывала от журналистов свою свадьбу. По её словам, она с супругом не хотела ажиотажа в связи с таким событием. Молодожёны пытались пресечь разговоры по поводу их личной жизни.
Иван Соловьёв, являющийся главой аппарата уполномоченного по правам человека, отметил, что с ним хотели связаться многие представители СМИ, чтобы получить информацию по поводу свадьбы. Он сообщил, что на телефон поступило свыше 200 звонков и масса сообщений касательно замужества Поклонской.
В интервью депутат Госдумы отметила, что свадьба прошла довольно скромно, с участием только родных и близких. По словам Поклонской она не преследовала цель - публичность.
Иван Соловьёв, являющийся главой аппарата уполномоченного по правам человека, отметил, что с ним хотели связаться многие представители СМИ, чтобы получить информацию по поводу свадьбы. Он сообщил, что на телефон поступило свыше 200 звонков и масса сообщений касательно замужества Поклонской.
В интервью депутат Госдумы отметила, что свадьба прошла довольно скромно, с участием только родных и близких. По словам Поклонской она не преследовала цель - публичность.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:23