Лев Лещенко озвучил точный диагноз Вячеслава Добрынина





Лев Лещенко сообщил, что у Вячеслава Добрынина транзиторная ишемическая атака. Он подчеркнул, что за певца переживать нечего, так как никакого инсульта у него не было, при этом сейчас он чувствует себя нормально.По словам Лева Валерьяновича, 72-летний артист на протяжении длительного времени ложится спать поздней ночью, при этом просыпаясь в три часа дня. Лев Лещенко подчеркнул, что Вячеслав Григорьевич в последнее время также жаловался ему на хронический недосып и бессонницу.