Лев Лещенко озвучил точный диагноз Вячеслава Добрынина
Ранее сообщалось, что 19 октября знаменитый отечественный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован с инсультом. Однако Лев Лещенко опроверг эти данные, назвав точный диагноз музыканта.
Лев Лещенко сообщил, что у Вячеслава Добрынина транзиторная ишемическая атака. Он подчеркнул, что за певца переживать нечего, так как никакого инсульта у него не было, при этом сейчас он чувствует себя нормально.
По словам Лева Валерьяновича, 72-летний артист на протяжении длительного времени ложится спать поздней ночью, при этом просыпаясь в три часа дня. Лев Лещенко подчеркнул, что Вячеслав Григорьевич в последнее время также жаловался ему на хронический недосып и бессонницу.
Лев Лещенко сообщил, что у Вячеслава Добрынина транзиторная ишемическая атака. Он подчеркнул, что за певца переживать нечего, так как никакого инсульта у него не было, при этом сейчас он чувствует себя нормально.
По словам Лева Валерьяновича, 72-летний артист на протяжении длительного времени ложится спать поздней ночью, при этом просыпаясь в три часа дня. Лев Лещенко подчеркнул, что Вячеслав Григорьевич в последнее время также жаловался ему на хронический недосып и бессонницу.