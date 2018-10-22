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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская вместе записались на курсы обучения пилотов

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская продолжают все делать вместе.

В последнее время Виталина и Прохор довольно часто появляются в обществе вместе. Несмотря на то, что парочка особо старается не комментировать свои отношения, многим и без слов понятно, что их объединяет нечто большее, чем просто дружба, ведь музыканты уже даже познакомили друг друга со своими родственниками.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская вместе записались на курсы обучения пилотов

Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью Прохора Шаляпина и Цымбалюк-Романовской, в котором знаменитости рассказали, что недавно открыли для себя общее хобби. По словам певца, он уже давно мечтает о том, чтобы отвезти свою близкую «подругу» на Мальдивы, где он сделает всевозможное для того, чтобы она была по-настоящему счастлива.

Как оказалось, невзирая на то, что Прохор хочет облететь весь мир, у него аэрофобия (боязнь полетов и турбулентности). Именно поэтому музыкант и решил записаться на курсы обучения пилотов, которые должны помочь Шаляпину снять напряжение. Знаменитость подчеркнул, что на самом деле ему очень сложно дается обучение, однако желание сделать приятное Виталине помогает ему справляться со своими страхами.

В интервью Прохор Шаляпин рассказал журналистам, что Виталина Цымбалюк-Романовская сразу же решила поддержать его, поэтому присоединилась к обучению. На данный момент музыканты вместе с профессиональным пилотом уже посетили Париж, Дубай и даже пролетали Альпы. По словам певца, Виталина мечтает полететь в Вену, а он в свою очередь хочет посетить Лос-Анджелес и даже отправиться в космос.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская вместе записались на курсы обучения пилотов

К слову, у знаменитостей есть общие планы на будущее, которые они пока решили держать в секрете, а все из-за ситуации с судами, которая почти уже решилась. По словам Виталины, остался еще один суд. Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что самые тяжелые обвинения в ее адрес по-прежнему так и не были подтверждены.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:11

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