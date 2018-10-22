Судебно-медицинская база ДНК поможет людям найти родственников





Методика, разработанная учеными, подразумевает поиск неких маркеров одного вида, среди базы данных совершенно другого вида генетических данных. Специалисты из Стэнфорда хотели узнать, возможно ли осуществлять поиск при условии наличия малого количества информации, и их догадки подтвердились. Разработанный метод планируется использовать в криминалистике благодаря судебно-медицинской базе ДНК. Это сократит количество времени, которое используется до поиска родственников погибших, или разыскиваемых лиц, которое также будет использоваться более целесообразно.Стоит отметить точность, с которой биологи способны осуществлять описанный поиск, основанный на судебно-медицинской базе ДНК. Возможно не только доказать или опровергнуть родственную связь, но также узнать некоторые особенности внешнего вида человека и даже состояние здоровья.