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Сотрудники МКС запечатлели на камеру светящийся НЛО

Сотрудники МКС случайно запечатлели на камеру НЛО, от которого исходил свет. Через иллюминатор астронавты снимали японский грузовой корабль H-II, а за ним скрывалось нечто более интересное.
Сотрудники МКС запечатлели на камеру светящийся НЛО

На официальном сайте NASA был опубликован снимок японского грузового корабля, сделанный 11 октября с борта космической станции. Однако уфологи рассмотрели на кадрах нечто загадочное и более интересное. За космическим кораблём они увидели НЛО с прожекторами, объект находился высоко над поверхностью Земли, а рядом с ним замечено странное пятно, похожее на медузу. При этом специалисты не смогли объяснить их появление на снимке.

По предположению уфологов, инопланетяне пристально наблюдают за всеми передвижениями человека в космическом пространстве. Появление на МКС японского грузового корабля стало для пришельцев очередным интересным событием.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:57

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