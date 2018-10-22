Сотрудники МКС запечатлели на камеру светящийся НЛО





На официальном сайте NASA был опубликован снимок японского грузового корабля, сделанный 11 октября с борта космической станции. Однако уфологи рассмотрели на кадрах нечто загадочное и более интересное. За космическим кораблём они увидели НЛО с прожекторами, объект находился высоко над поверхностью Земли, а рядом с ним замечено странное пятно, похожее на медузу. При этом специалисты не смогли объяснить их появление на снимке.По предположению уфологов, инопланетяне пристально наблюдают за всеми передвижениями человека в космическом пространстве. Появление на МКС японского грузового корабля стало для пришельцев очередным интересным событием.