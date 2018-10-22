«Ленин жив!»: В Сети выложили фото медиков, которые заходят в Мавзолей
В Сети выложили фото, на котором запечатлены врачи скорой помощи, заходящие в Мавзолей, где находится тело Владимира Ленина. Данный сюжет вызвал дискуссию среди пользователей.
Некоторые начали по этому поводу отпускать различные ироничные комментарии. Один из пользователей Сети пошутил, что якобы ожившему Ленину потребовалась помощь врачей. Другие, комментируя фото, выразили сожаление, что воскрес Владимир Ленин, а не Иосиф Сталин. При этом ряд пользователей сочли подобные предположения, а также шутки оскорбительными.
Как передаёт новостное издание "Слово и Дело", приезд скорой помощи на Красную площадь на самом деле был связан с тем, что один из посетителей Мавзолея почувствовал себя плохо в ходе экскурсии. Именно по этой причине вызвали медицинских специалистов. Данная информация была предоставлена представителем дежурной части музея.
Некоторые начали по этому поводу отпускать различные ироничные комментарии. Один из пользователей Сети пошутил, что якобы ожившему Ленину потребовалась помощь врачей. Другие, комментируя фото, выразили сожаление, что воскрес Владимир Ленин, а не Иосиф Сталин. При этом ряд пользователей сочли подобные предположения, а также шутки оскорбительными.
Как передаёт новостное издание "Слово и Дело", приезд скорой помощи на Красную площадь на самом деле был связан с тем, что один из посетителей Мавзолея почувствовал себя плохо в ходе экскурсии. Именно по этой причине вызвали медицинских специалистов. Данная информация была предоставлена представителем дежурной части музея.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:46