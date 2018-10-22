Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в смелой фотосессии





После того, как исполнительница песен Валерия обнародовала в своем аккаунте фото в необычном для себя стиле и манере, она выслушала крайне много критики от поклонников. Многие подписчики убеждены, что в 50-летнем возрасте показывать фигуру не стоит, о чем и до сих пор пишут артистке под каждой ее публикацией. В результате Иосиф Пригожин, выложил в соцсети еще более откровенный снимок, под которым заявил, что только в России присутствует возрастная дискриминация. Яна Рудковская согласилась с утверждением супруга Валерии, подчеркнув, что постоянно выслушивает замечания от фанатов из-за своих фото в мини и купальниках. Продюсер напомнила, что Виктория Бекхэм, Анжелина Джоли, Дженнифер Лопес являются старше нее, однако их никто не критикует за откровенные и смелые наряды. По словам Яны Рудковской, легко быть красивой до 30 лет, однако после сорока это огромный ежедневный труд. Она отметила, что восхищается внешностью Валерии, потому что, учитывая, сколько у певицы перелетов и выступлений в год, «так выглядеть – это большой труд».Многие фанаты в комментариях поддержали слова продюсера. Они заявили, что скорей всего критиками исполнительницы песен являются «ленивые дамами», которые не способны ухаживать за собой.