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Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в смелой фотосессии

Яна Рудковская решила поддержать заявление Иосифа Пригожина по поводу «возрастной дискриминации» на территории России. Продюсер в своем микроблоге Instagram написала пост в поддержку певицы Валерии.

Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в смелой фотосессии


После того, как исполнительница песен Валерия обнародовала в своем аккаунте фото в необычном для себя стиле и манере, она выслушала крайне много критики от поклонников. Многие подписчики убеждены, что в 50-летнем возрасте показывать фигуру не стоит, о чем и до сих пор пишут артистке под каждой ее публикацией. В результате Иосиф Пригожин, выложил в соцсети еще более откровенный снимок, под которым заявил, что только в России присутствует возрастная дискриминация. Яна Рудковская согласилась с утверждением супруга Валерии, подчеркнув, что постоянно выслушивает замечания от фанатов из-за своих фото в мини и купальниках. Продюсер напомнила, что Виктория Бекхэм, Анжелина Джоли, Дженнифер Лопес являются старше нее, однако их никто не критикует за откровенные и смелые наряды. По словам Яны Рудковской, легко быть красивой до 30 лет, однако после сорока это огромный ежедневный труд. Она отметила, что восхищается внешностью Валерии, потому что, учитывая, сколько у певицы перелетов и выступлений в год, «так выглядеть – это большой труд».

Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в смелой фотосессии


Многие фанаты в комментариях поддержали слова продюсера. Они заявили, что скорей всего критиками исполнительницы песен являются «ленивые дамами», которые не способны ухаживать за собой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:44

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