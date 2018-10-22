Камера HiRise на Марсе запечатлела «гипнотизирующее око»





Изучая поверхность Красной планеты, аппарат Mars Reconnaissance Orbiter ищет признаки воды,а установленная на его борту камера передаёт на Землю снимки с необычными и загадочными образованиями. Недавно аппарат отправился исследовать северную часть Марса, чтобы определить, как себя ведут слоистые отложения. При сканировании поверхности планеты в объектив попало нечто похожее на глаз, объект буквально завораживает смотрящего, будто сканирует и не даёт отвести взгляд. «Гипнотизирующее око» на самом деле представляет собой обычный кратер, протяжённостью около 318 километров.Снимки, сделанные космическим аппаратом, опубликовали американские учёные в Twitter. Так называемый глаз заметно выделяется на фоне обычной поверхности Марса. Сотрудники NASA сообщили, что полярные слои Красной планеты состоят из пыли и замёрзшей воды, толщина этого слоя достигает 3 километра. Экзотический вид образований на поверхности Марса могут создавать эрозии и другие природные процессы.