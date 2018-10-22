Камера HiRise на Марсе запечатлела «гипнотизирующее око»
На Марсе камера HiRise запечатлел «гипнотизирующее око». Из описания учёных следует, что объёмный глаз крупной рептилии на фоне чешуйчатой поверхности парализует смотрящего, лишая возможности отвести взгляд.
Изучая поверхность Красной планеты, аппарат Mars Reconnaissance Orbiter ищет признаки воды,а установленная на его борту камера передаёт на Землю снимки с необычными и загадочными образованиями. Недавно аппарат отправился исследовать северную часть Марса, чтобы определить, как себя ведут слоистые отложения. При сканировании поверхности планеты в объектив попало нечто похожее на глаз, объект буквально завораживает смотрящего, будто сканирует и не даёт отвести взгляд. «Гипнотизирующее око» на самом деле представляет собой обычный кратер, протяжённостью около 318 километров.
Снимки, сделанные космическим аппаратом, опубликовали американские учёные в Twitter. Так называемый глаз заметно выделяется на фоне обычной поверхности Марса. Сотрудники NASA сообщили, что полярные слои Красной планеты состоят из пыли и замёрзшей воды, толщина этого слоя достигает 3 километра. Экзотический вид образований на поверхности Марса могут создавать эрозии и другие природные процессы.
Изучая поверхность Красной планеты, аппарат Mars Reconnaissance Orbiter ищет признаки воды,а установленная на его борту камера передаёт на Землю снимки с необычными и загадочными образованиями. Недавно аппарат отправился исследовать северную часть Марса, чтобы определить, как себя ведут слоистые отложения. При сканировании поверхности планеты в объектив попало нечто похожее на глаз, объект буквально завораживает смотрящего, будто сканирует и не даёт отвести взгляд. «Гипнотизирующее око» на самом деле представляет собой обычный кратер, протяжённостью около 318 километров.
Снимки, сделанные космическим аппаратом, опубликовали американские учёные в Twitter. Так называемый глаз заметно выделяется на фоне обычной поверхности Марса. Сотрудники NASA сообщили, что полярные слои Красной планеты состоят из пыли и замёрзшей воды, толщина этого слоя достигает 3 километра. Экзотический вид образований на поверхности Марса могут создавать эрозии и другие природные процессы.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:33