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Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов заблокировал номер бывшей жены в телефоне

Будучи до Анастасии Костенко два раза женат, Дмитрий Тарасов сейчас расхлебывает ошибки прошлых браков.

По мнению Сергея Жорина, адвоката бывшей жены Дмитрия - Оксаны, знаменитый футболист так и не выполнил ни одно из своих обязательств, и рассказал, какие меры могут быть приняты в отношении спортсмена за долги по алиментам.

Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов заблокировал номер бывшей жены в телефоне

Репутация Дмитрия снова страдает. На этот раз причиной оказалась задолженность по алиментам, которую требует с него через суд бывшая жена Оксана.

Долг составляет довольно внушительную сумму в размере 15 миллионов рублей. Московский клуб «Локомотив», в котором играет Тарасов, предложил удерживать часть денег из зарплаты футболиста, но и такой вариант не достаточен для полного расчета с бывшей женой.

Адвокат Сергей Жорин поведал, что таким вариантом у Дмитрия получается рассчитываться только с текущими оплатами алиментов, никак не затрагивая общую сумму долга. И на данный момент его клиентка приступает к категоричным мерам для решения накопившихся проблем.

Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов заблокировал номер бывшей жены в телефоне

Жорин говорит, что в случае неисполнения предписаний приставов, футболисту могут грозить множественные санкции, от закрытия выезда из страны и вплоть до уголовного преследования за уклонение от исполнения решения суда.

Также адвокат утверждает, что слова о том, что Дмитрию не дают видеться с дочерью самая настоящая ложь, которую Тарасов сказал намеренно, для вызова жалости к своей персоне.

«Он отправил Оксане сообщение о том, что хочет увидеться с дочерью и тут же заблокировал номер жены, а буквально через несколько минут выложил пост в Инстаграм, о том какой он прекрасный папа, а ему не дают видеть дочь Ангелину. Также он говорит о том, что не отказывается от задолженности, но продолжает требовать через суд уменьшение ее количества», - сказал Жорин.

Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов заблокировал номер бывшей жены в телефоне

На данный момент спортсмен отказывается от комментариев по волнительной теме. В тоже время в Инстаграме можно наблюдать постоянные фотографии с новой супругой Анастасией Костенко, на которых пара демонстрирует семейное счастье.

По сообщениям СМИ, бывшая жена Дмитрия не отказывается от встреч Тарасова с дочерью, но Оксана верит в то, что у футболиста проснутся родительские обязанности и он станет содержать их совместную дочь Ангелину.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:28

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