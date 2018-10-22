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Министерство транспорта России предупредило о возможной остановке работы авиакомпаний

Министерство транспорта России планирует перенести сервера по регистрации на рейс и продажи билетов на родину из-за рубежа. Такое решение может иметь последствия в виде достаточно продолжительной остановки работы отечественных авиакомпаний.

Министерство транспорта России предупредило о возможной остановке работы авиакомпаний


Как сообщается, большая часть рассматриваемых серверов, на текущий момент, находится в других странах. По мнению некоторых специалистов, их перемещение на территорию РФ сейчас невозможно. Российские системы, на сегодняшний день, не отвечают множеству требований, которые необходимы для грамотной работы серверов. В связи с этим, при попытке осуществить планы Министерства транспорта, граждан страны может ожидать переход на другие системы бронирования в течение 2-4 лет, а также полное прекращение деятельности авиатранспорта.

Проект требований, опубликованный Минтрансом, подразумевает переход на российские сервера с 1 января 2020 года. На текущий момент крупнейшие базы данных воздушных перевозок располагаются на территории иных государств.



 
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Экономика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:23

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