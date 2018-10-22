Министерство транспорта России предупредило о возможной остановке работы авиакомпаний





Как сообщается, большая часть рассматриваемых серверов, на текущий момент, находится в других странах. По мнению некоторых специалистов, их перемещение на территорию РФ сейчас невозможно. Российские системы, на сегодняшний день, не отвечают множеству требований, которые необходимы для грамотной работы серверов. В связи с этим, при попытке осуществить планы Министерства транспорта, граждан страны может ожидать переход на другие системы бронирования в течение 2-4 лет, а также полное прекращение деятельности авиатранспорта.Проект требований, опубликованный Минтрансом, подразумевает переход на российские сервера с 1 января 2020 года. На текущий момент крупнейшие базы данных воздушных перевозок располагаются на территории иных государств.