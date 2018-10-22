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Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова рассказала об измене актера на передаче «Звёзды сошлись»

Впервые экс-супруга Андрея Гайдуляна публично рассказала о его изменах. Диана Очилова раскрыла причину развода с актёром на телепередаче «Звёзды сошлись».
Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова рассказала об измене актера на передаче «Звёзды сошлись»

Супруги Андрей Гайдулян и Диана Очилова заключили брак, а спустя год оформили развод, чем шокировали своих поклонников, которым казалось, что пара идеально подходит друг к другу. К тому же девушка оказывала поддержку актёру, когда ему поставили серьёзный диагноз – онкологию. Возлюбленные развелись в 2017 году, а через три месяца Гайдулян появился на публике с актрисой Александрой Велескевич.

По словам Дианы Очиловой, для неё развод стал большим ударом, долгое время она молчала и не хотела называть причины развода, только несколько раз делала намёки на то, что инициатором их расставания является актёр. Недавно девушка приняла участие в программе «Звёзды сошлись», где она рассказала об изменах бывшего мужа с его нынешней возлюбленной.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:07

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