Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова рассказала об измене актера на передаче «Звёзды сошлись»





Супруги Андрей Гайдулян и Диана Очилова заключили брак, а спустя год оформили развод, чем шокировали своих поклонников, которым казалось, что пара идеально подходит друг к другу. К тому же девушка оказывала поддержку актёру, когда ему поставили серьёзный диагноз – онкологию. Возлюбленные развелись в 2017 году, а через три месяца Гайдулян появился на публике с актрисой Александрой Велескевич.По словам Дианы Очиловой, для неё развод стал большим ударом, долгое время она молчала и не хотела называть причины развода, только несколько раз делала намёки на то, что инициатором их расставания является актёр. Недавно девушка приняла участие в программе «Звёзды сошлись», где она рассказала об изменах бывшего мужа с его нынешней возлюбленной.