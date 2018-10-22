Ученые выяснили, как нейроны мозга передают сигналы





Специалисты в новом исследовании смогли получить образец возбудительных нейронов из глубины мозга пациентов, которые проходили хирургическое лечение эпилепсии. Он имел размер с ноготь. Данную ткань поучили из передней височной доли. Исследователями был получен тип ткани, позволивший понять, как нервы человека способны переносить на большие расстояния электрохимические сообщения. Учёные выяснили, что в нейронах мозга человека происходит большая компартментализация, обеспечивая им большую независимость.В свою очередь это приводит к увеличению вычислительных способностей одного нейрона. Вследствие этого сигналы в нейронах человеческого мозга быстрее ослабевают.