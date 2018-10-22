АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Ученые выяснили, как нейроны мозга передают сигналы

Ученые выяснили, как нейроны мозга человека осуществляют передачу сигналов. Данное исследование провели сотрудники из Массачусетского технологического института.

Ученые выяснили, как нейроны мозга передают сигналы


Специалисты в новом исследовании смогли получить образец возбудительных нейронов из глубины мозга пациентов, которые проходили хирургическое лечение эпилепсии. Он имел размер с ноготь. Данную ткань поучили из передней височной доли. Исследователями был получен тип ткани, позволивший понять, как нервы человека способны переносить на большие расстояния электрохимические сообщения. Учёные выяснили, что в нейронах мозга человека происходит большая компартментализация, обеспечивая им большую независимость.

В свою очередь это приводит к увеличению вычислительных способностей одного нейрона. Вследствие этого сигналы в нейронах человеческого мозга быстрее ослабевают.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камера HiRise на Марсе запечатлела
Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов
Министерство транспорта России предупредило о
Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова
Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью
Ученые выяснили, как нейроны мозга передают
Древнейший в мире лесной массив Пандо может
Электромобили Tesla получат "Собачий режим"
Диетолог советует заменить иммуностимуляторы
Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без
Егор Крид выступил на сцене вместе с
Зрители «Дом-2» ожидают грандиозный скандал между
Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра
"Как две капли воды": Риз Уизерспун вышла в свет
В Аргентине в эфире новостей появился НЛО
В Сети выложили очередную пародию на Александру
У дизельных моторов насчитали пять достоинств
Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram
Пять простых шагов на пути к похудению назвали
Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге
Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые
Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой
Компания Huawei представила устройство для
Медики рассказали, как распознать клиническую
В Китае подняли в воздух первый грузовой
Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку в
Анастасия Волочкова показала, как выглядит без
Татьяна Африкантова в смешном видео критикует
Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного
Asus анонсировали выпуск 15,6-дюймового ноутбука
Просмотреть все новости