Электромобили Tesla получат "Собачий режим"





Животное, запертое в автомобиле на стоянке, от перегрева или удушья может погибнуть, увидев в машине собаку, неравнодушные прохожие, скорее всего, вызовут спасателей или полицию, которые разобьют стекло. В электромобилях Tesla животные на стоянках могут себя чувствовать комфортно, если хозяин включит кондиционер, а чтобы люди по ошибке не вызывали полицию, производителю предложили добавить «Собачий режим». При активации данной опции на экран будет проецироваться сообщение: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется», а также показатели температуры в салоне.Генеральный директор компании Tesla одобрил предложение по введению новой опции. В дальнейшем электромобили корпорации будут оснащены новым режимом, сообщающем о комфортном пребывании животного в салоне машины.