АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Электромобили Tesla получат "Собачий режим"

Генеральный директор компании Tesla одобрил предложение относительно добавления в автомобили «Собачьего режима». Новая опция подскажет владельцам машин, что оставленная в салоне собака находится в безопасности.
Электромобили Tesla получат "Собачий режим"

Животное, запертое в автомобиле на стоянке, от перегрева или удушья может погибнуть, увидев в машине собаку, неравнодушные прохожие, скорее всего, вызовут спасателей или полицию, которые разобьют стекло. В электромобилях Tesla животные на стоянках могут себя чувствовать комфортно, если хозяин включит кондиционер, а чтобы люди по ошибке не вызывали полицию, производителю предложили добавить «Собачий режим». При активации данной опции на экран будет проецироваться сообщение: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется», а также показатели температуры в салоне.

Генеральный директор компании Tesla одобрил предложение по введению новой опции. В дальнейшем электромобили корпорации будут оснащены новым режимом, сообщающем о комфортном пребывании животного в салоне машины.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в
Камера HiRise на Марсе запечатлела
Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов
Министерство транспорта России предупредило о
Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова
Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью
Ученые выяснили, как нейроны мозга передают
Древнейший в мире лесной массив Пандо может
Электромобили Tesla получат "Собачий режим"
Диетолог советует заменить иммуностимуляторы
Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без
Егор Крид выступил на сцене вместе с
Зрители «Дом-2» ожидают грандиозный скандал между
Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра
"Как две капли воды": Риз Уизерспун вышла в свет
В Аргентине в эфире новостей появился НЛО
В Сети выложили очередную пародию на Александру
У дизельных моторов насчитали пять достоинств
Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram
Пять простых шагов на пути к похудению назвали
Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге
Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые
Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой
Компания Huawei представила устройство для
Медики рассказали, как распознать клиническую
В Китае подняли в воздух первый грузовой
Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку в
Анастасия Волочкова показала, как выглядит без
Татьяна Африкантова в смешном видео критикует
Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного
Просмотреть все новости