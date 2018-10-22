Электромобили Tesla получат "Собачий режим"
Генеральный директор компании Tesla одобрил предложение относительно добавления в автомобили «Собачьего режима». Новая опция подскажет владельцам машин, что оставленная в салоне собака находится в безопасности.
Животное, запертое в автомобиле на стоянке, от перегрева или удушья может погибнуть, увидев в машине собаку, неравнодушные прохожие, скорее всего, вызовут спасателей или полицию, которые разобьют стекло. В электромобилях Tesla животные на стоянках могут себя чувствовать комфортно, если хозяин включит кондиционер, а чтобы люди по ошибке не вызывали полицию, производителю предложили добавить «Собачий режим». При активации данной опции на экран будет проецироваться сообщение: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется», а также показатели температуры в салоне.
Генеральный директор компании Tesla одобрил предложение по введению новой опции. В дальнейшем электромобили корпорации будут оснащены новым режимом, сообщающем о комфортном пребывании животного в салоне машины.
Животное, запертое в автомобиле на стоянке, от перегрева или удушья может погибнуть, увидев в машине собаку, неравнодушные прохожие, скорее всего, вызовут спасателей или полицию, которые разобьют стекло. В электромобилях Tesla животные на стоянках могут себя чувствовать комфортно, если хозяин включит кондиционер, а чтобы люди по ошибке не вызывали полицию, производителю предложили добавить «Собачий режим». При активации данной опции на экран будет проецироваться сообщение: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется», а также показатели температуры в салоне.
Генеральный директор компании Tesla одобрил предложение по введению новой опции. В дальнейшем электромобили корпорации будут оснащены новым режимом, сообщающем о комфортном пребывании животного в салоне машины.
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Добавил: Алина Сегодня, 07:46