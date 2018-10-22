Зрители «Дом-2» ожидают грандиозный скандал между Алианой Устиненко и Майей Донцовой





В течение нескольких дней Донцова и ее партнер Алексей Купин становятся героями «Лобного». У парочки возникли проблемы с «волшебством» и теперь их не обсуждает только ленивый.Участники телестройки посчитали нужным высказать свое мнение об отношениях Донцовой и Купина, в частности, почему жених чуть ли не накануне свадьбы остыл к будущей супруге.Свое мнение по этому поводу высказала и Алиана Устиненко, посчитавшая, что Майя своей неряшливостью сама оттолкнула бой-френда. Экс-супруга Гобозова сама не раз попадавшая под осуждение за свою неряшливость, указала Майе, что та давно перестала следить за собой и этим оттолкнула Купина.И участники проекта, и зрители понимают, что Донцова не станет терпеть слова Устиненко и теперь ожидают большого скандала между девушками.