АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-5 самых ожидаемых электрокаров
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра Джаника Файзиева

Актриса Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра Джаника Файзиева. Возлюбленные встречаются в течение семи лет и являются родителями двух детей.
Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра Джаника Файзиева

Недавно 33-летняя Светлана Иванова родила от режиссёра вторую дочь. После появления на свет малышки, 57-летний Джаник Файзиев сделал актрисе предложение, подарив кольцо из белого золота с большим бриллиантом. Знакомые пары отмечают, что звезда светится от счастья в предвкушении свадебного торжества. Возлюбленные в течение нескольких лет состоят в отношениях, однако женатый режиссёр не оформлял развод, но теперь он решился на бракоразводный процесс и совсем скоро пойдёт под венец со Светланой Ивановой.

В первом браке у Джаника Файзиева есть сын и дочь, с ними он сохранил дружеские отношения, несмотря на то, что с супругой они давно расстались. После рождения второго ребёнка Светлана Иванова быстро восстановилась и практически сразу же вернулась к работе. Малышку она брала с собой на съёмки и кормила её грудью в комфортном трейлере, которым обеспечили создатели сериала "Челночницы".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская поддержала Валерию, снявшуюся в
Камера HiRise на Марсе запечатлела
Адвокат Жорин заявил, что Дмитрий Тарасов
Министерство транспорта России предупредило о
Экс-супруга Андрея Гайдуляна Диана Очилова
Археологи обнаружили самую древнюю в мире пиранью
Ученые выяснили, как нейроны мозга передают
Древнейший в мире лесной массив Пандо может
Электромобили Tesla получат "Собачий режим"
Диетолог советует заменить иммуностимуляторы
Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без
Егор Крид выступил на сцене вместе с
Зрители «Дом-2» ожидают грандиозный скандал между
Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра
"Как две капли воды": Риз Уизерспун вышла в свет
В Аргентине в эфире новостей появился НЛО
В Сети выложили очередную пародию на Александру
У дизельных моторов насчитали пять достоинств
Настя Каменских восхитила подписчиков в Instagram
Пять простых шагов на пути к похудению назвали
Певица Глюк’оZа рассказала об операции на ноге
Яйца в дверце холодильника хранить нельзя – ученые
Певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой
Компания Huawei представила устройство для
Медики рассказали, как распознать клиническую
В Китае подняли в воздух первый грузовой
Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку в
Анастасия Волочкова показала, как выглядит без
Татьяна Африкантова в смешном видео критикует
Горбачев поддержал Путина в вопросе возможного
Просмотреть все новости