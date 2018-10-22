Светлана Иванова выходит замуж за режиссёра Джаника Файзиева





Недавно 33-летняя Светлана Иванова родила от режиссёра вторую дочь. После появления на свет малышки, 57-летний Джаник Файзиев сделал актрисе предложение, подарив кольцо из белого золота с большим бриллиантом. Знакомые пары отмечают, что звезда светится от счастья в предвкушении свадебного торжества. Возлюбленные в течение нескольких лет состоят в отношениях, однако женатый режиссёр не оформлял развод, но теперь он решился на бракоразводный процесс и совсем скоро пойдёт под венец со Светланой Ивановой.В первом браке у Джаника Файзиева есть сын и дочь, с ними он сохранил дружеские отношения, несмотря на то, что с супругой они давно расстались. После рождения второго ребёнка Светлана Иванова быстро восстановилась и практически сразу же вернулась к работе. Малышку она брала с собой на съёмки и кормила её грудью в комфортном трейлере, которым обеспечили создатели сериала "Челночницы".