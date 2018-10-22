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"Как две капли воды": Риз Уизерспун вышла в свет со своей дочерью Авой

Риз Уизерспун посетила светское мероприятие вместе со своей дочерью Авой в Лос-Анджелесе. Звёздную маму и её наследницу запечатлели на ежегодном гала-вечере танцевального проекта lLA Dance Project Gala, на снимках они похожи как две капли воды.
"Как две капли воды": Риз Уизерспун вышла в свет со своей дочерью Авой

19-летняя Ава является дочерью звёздных родителей – Риз Уизерспун и Райана Филиппа, девушка с каждым годом становится всё больше похожа на свою маму, с которой они вместе часто выходят в свет. Однако 42-летняя актриса очень хорошо выглядит, рядом с наследницей она смотрится, как сестра. На этот раз Ава надела на мероприятие туфли на высоком каблуке и была выше ростом, чем её мать. При этом обе девушки предпочли наряды черного цвета.

От первого брака с Райаном Филлипом у Риз Уизерспун, помимо дочери Авы, подрастает 15-летний сын Дикон, а также у звезды есть ещё один сын 6-летний Теннесси от нынешнего мужа Джима Тота.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:07

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