"Как две капли воды": Риз Уизерспун вышла в свет со своей дочерью Авой

19-летняя Ава является дочерью звёздных родителей – Риз Уизерспун и Райана Филиппа, девушка с каждым годом становится всё больше похожа на свою маму, с которой они вместе часто выходят в свет. Однако 42-летняя актриса очень хорошо выглядит, рядом с наследницей она смотрится, как сестра. На этот раз Ава надела на мероприятие туфли на высоком каблуке и была выше ростом, чем её мать. При этом обе девушки предпочли наряды черного цвета.От первого брака с Райаном Филлипом у Риз Уизерспун, помимо дочери Авы, подрастает 15-летний сын Дикон, а также у звезды есть ещё один сын 6-летний Теннесси от нынешнего мужа Джима Тота.