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Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без камуфляжа представлены в Сети

Накануне в глобальной Сети интернета появились первые фотографии кроссовера Audi Q7 без камуфляжного покрытия. Как отмечают эксперты, по сравнению с первой генерацией автомобиль существенно изменился.
Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без камуфляжа представлены в Сети

По словам производителей, новое транспортное срество появится на рынке в 2019 году. Очередная генерация Audi Q7 отличается переработанной решёткой радиатора, эта деталь выполнена в духе Audi Q8. Также кроссовер получил переработанную оптику головного света и другой передний бампер. Эксперты не исключают, что внутреннее оформление машины тоже получило изменения.

К тому же разработчики немецкого автоконцерна оснастили автомобиль модернизированными крыльями и капотом. При этом некоторые специалисты считают, что Audi Q7 будет оснащён перенастроенной подвеской. Ожидается, что премьера нового кроссовера состоится в конце текущего года.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:30

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