Первые фотографии кроссовера Audi Q7 без камуфляжа представлены в Сети





По словам производителей, новое транспортное срество появится на рынке в 2019 году. Очередная генерация Audi Q7 отличается переработанной решёткой радиатора, эта деталь выполнена в духе Audi Q8. Также кроссовер получил переработанную оптику головного света и другой передний бампер. Эксперты не исключают, что внутреннее оформление машины тоже получило изменения.К тому же разработчики немецкого автоконцерна оснастили автомобиль модернизированными крыльями и капотом. При этом некоторые специалисты считают, что Audi Q7 будет оснащён перенастроенной подвеской. Ожидается, что премьера нового кроссовера состоится в конце текущего года.