В Сети выложили очередную пародию на Александру Черно





Вот и блогер Михаил Лермонтов, постоянно высмеивающий своими роликами Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, нашел себе новую жертву на проекте, и ей стала главный герой издевательств и глумления от зрителей – Саша Черно.Недавняя пародия Михаила на Иосифа Оганесяна и Александру Черно взбудоражила интернет.Всем поклонникам телестройки отлично известно, что обладательница шикарной фигуры, вес которой очень близок к отметке далеко «за центнер», Александра Черно просто обожает проявления чувств и ласки от своего парня Иосифа. И нередко устраивает скандалы, после которых, как будто ничего и не случилось, ластится и просит взять её на ручки, то хочет услышать романтичные признания с придыханием, норовя каждый раз раздавить своего избранника собой.У Лермонтова с товарищами по пародийной стезе получилось с невероятной точностью показать отношения в паре Саши и Иосифа. Особенно бесподобными получились ужимки и мимика, а также с фотографической точностью были переданы необъёмные формы главной обаятельной толстушки их «Дома-2».