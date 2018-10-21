Фонд Typhoon закрыл самую крупную сделку в российском сегменте IT-рынка в 2018 году





Эксперты оценивают данную сделку в 4,7 миллиардов руб.Как сказал глава партнера венчурного фонда Олег Братишко, «Беркут» в качестве биллинга должен активно развиваться в мобильном операторе Tele2. Также новые хозяева хотят расширить свой бизнес в виртуальных мобильных операторах (MVNO). Планируется продвигаться на международных рынках Ближнего Востока, Северной Африки и Средней Азии.Братишко отмечает, что многие операторы очень желают обновить своих биллингов и довольно высоко оценивают биллинговые решения в нашей стране, в том числе высоко ценят и научно-производственную фирму «Беркут».Аналитики отрасли оценили сделку, как самую крупную на рынке IT нашей страны в 2018 году. Как заявил руководитель ассоциации Руссофт Валентин Макаров, это одна из самых крупных сделок без участия зарубежного капитала за всю историю.НПФ «Беркут» на рынке биллинговых решений находится уже свыше 20 лет. Главный продукт компании - это современные биллинговые комплексы МТС, «Вымпелкома», «Мегафон», Tele2 (Казахстан), Tcell (Таджикистан), Alpha (Ливан), Touch. Сейчас услугами компании пользуются свыше 300 миллионов абонентов.Созданный более 5 лет назад венчурный фонд Typhoon Digital Development, имеет в своем инвестпортфеле свыше 10 digital-активов, которые работают в телеком- и интернет-бизнесе.