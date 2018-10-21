Татьяна Африкантова в смешном видео критикует Ольгу Рапунцель
Некоторое время назад семейство Рапунцелей вновь разверзлось обличительными выговорами в адрес участников проекта «Дом-2».
Под горячее словцо Ольги попали очередные коллеги по «цеху», а именно Виктор Литвинов, Марина Африкантова, Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. В отличии от Виктора, который смог постоять за себя и отверг критику Ольги, Марину и Романа вызвалась защитить родительница - Татьяна Владимировна Африкантова.
Находясь в отпуске в Туапсе, телемама прошлась катком по обидчице дочери. Вспоминала Татьяна Владимировна не только постыдное прошлое Рапунцель, но и остальные неприглядные деяния Ольги на проекте.
По словам Татьяны Владимировны, только в присутствии камер Ольга показывает себя скромной и приличной, а вне камер открывает свой стервозный и склочный характер. Якобы Оля без всяких проблем может предать всю свою семью, не считая друзей и подруг.
Африкантова-старшая также привела аргументы в виде постоянных скандалов Рапунцель со своей сестрой Аленой Савкиной и матерью - Татьяной Владимировной Григорьевской.
Надо отметить, что видеоролик довольно смешной, благодаря тому, что Татьяна Владимировна - колоритная и эпатажная личность.
Под горячее словцо Ольги попали очередные коллеги по «цеху», а именно Виктор Литвинов, Марина Африкантова, Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес. В отличии от Виктора, который смог постоять за себя и отверг критику Ольги, Марину и Романа вызвалась защитить родительница - Татьяна Владимировна Африкантова.
Находясь в отпуске в Туапсе, телемама прошлась катком по обидчице дочери. Вспоминала Татьяна Владимировна не только постыдное прошлое Рапунцель, но и остальные неприглядные деяния Ольги на проекте.
По словам Татьяны Владимировны, только в присутствии камер Ольга показывает себя скромной и приличной, а вне камер открывает свой стервозный и склочный характер. Якобы Оля без всяких проблем может предать всю свою семью, не считая друзей и подруг.
Африкантова-старшая также привела аргументы в виде постоянных скандалов Рапунцель со своей сестрой Аленой Савкиной и матерью - Татьяной Владимировной Григорьевской.
Надо отметить, что видеоролик довольно смешной, благодаря тому, что Татьяна Владимировна - колоритная и эпатажная личность.