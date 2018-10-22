Диетолог советует заменить иммуностимуляторы простой редькой





Специалист подчеркнула, что люди очень часто занимаются самолечением, покупая в аптеках что-то в красивых коробочках. Но какой эффект произведет этот препарат, остается под большим вопросом, особенно если дело касается здоровья пациентов с хроническими недугами различного характера.Простым, доступным и эффективным средством в борьбе за сильный иммунитет станет обычная редька, утверждает диетолог. Редька богата на фитонциды, эфирные масла, витамины и микроэлементы. Совокупность полезных свойств этого овоща позволяет стимулировать защитные и обменные функции организма, нормализовать работу выделительной и лимфатической системы.