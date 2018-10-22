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Егор Крид выступил на сцене вместе с красавицей-сестрой

Егор Крид показал, как вместе со своей сестрой Полиной Булаткиной выступает на сцене. Исполнитель опубликовал несколько снимков на своей странице в соцсети Instagram.

Егор Крид выступил на сцене вместе с красавицей-сестрой

Егор Крид не часто радует своих преданных поклонников снимками в Instagram. Но несколько часов назад исполнитель показал интересное фото, на котором он позирует со своей сестрой Полиной Булаткиной на сцене. В комментарии к публикации знаменитость написал: "One blood", что в переводе означает "Одна кровь". Но при этом Егор Крид не указал, на каком именно выступлении были сделаны эти кадры.

Егор Крид выступил на сцене вместе с красавицей-сестрой

Подписчики исполнителя пришли к выводу, что фотографии были сделаны в Пензе, где несколько недель назад прошло выступление певца. Пользователи Сети написали огромное количество комментариев к снимкам и поблагодарили Егора Крида за эти кадры. Всего за несколько часов данная публикация собрала более 400 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:20

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