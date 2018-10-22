Егор Крид выступил на сцене вместе с красавицей-сестрой





Егор Крид не часто радует своих преданных поклонников снимками в Instagram. Но несколько часов назад исполнитель показал интересное фото, на котором он позирует со своей сестрой Полиной Булаткиной на сцене. В комментарии к публикации знаменитость написал: "One blood", что в переводе означает "Одна кровь". Но при этом Егор Крид не указал, на каком именно выступлении были сделаны эти кадры.Подписчики исполнителя пришли к выводу, что фотографии были сделаны в Пензе, где несколько недель назад прошло выступление певца. Пользователи Сети написали огромное количество комментариев к снимкам и поблагодарили Егора Крида за эти кадры. Всего за несколько часов данная публикация собрала более 400 тысяч лайков.