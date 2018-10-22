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В Аргентине в эфире новостей появился НЛО

В прямой эфир во время трансляции новостей в Аргентине попал НЛО. Недавно это видео было опубликовано в Сети и его обсудили многочисленные пользователи.

В Аргентине в эфире новостей появился НЛО

На опубликованном ролике хорошо видно, как телеведущая рассказывает о погоде, водя своими руками по большому экрану. Неожиданно женщина замечает неопознанный летающий объект, на который начинает указывать пальцем и громко кричать. Жители Аргентины высказали свое мнение о том, что речь идет не о разработке, созданной человеком, а о настоящем НЛО. Сейчас не только местные жители, но пользователи Сети теряются в догадках, что же на самом деле появилось в прямом эфире утренних новостей.


Многие склоняются к тому, что внеземные существа пытаются выйти на контакт с представителями Земли. Также существует мнение, что предполагаемый НЛО является мистификацией, в то же время телезрители доверяют телеведущей, которая не сомневается, что видела летающую тарелку.



 
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В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:00

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