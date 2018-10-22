В Аргентине в эфире новостей появился НЛО





На опубликованном ролике хорошо видно, как телеведущая рассказывает о погоде, водя своими руками по большому экрану. Неожиданно женщина замечает неопознанный летающий объект, на который начинает указывать пальцем и громко кричать. Жители Аргентины высказали свое мнение о том, что речь идет не о разработке, созданной человеком, а о настоящем НЛО. Сейчас не только местные жители, но пользователи Сети теряются в догадках, что же на самом деле появилось в прямом эфире утренних новостей.Многие склоняются к тому, что внеземные существа пытаются выйти на контакт с представителями Земли. Также существует мнение, что предполагаемый НЛО является мистификацией, в то же время телезрители доверяют телеведущей, которая не сомневается, что видела летающую тарелку.