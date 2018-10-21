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На Кубани при столкновении маршрутки и такси пострадали 8 человек

На Кубани 21 октября произошло ДТП с участием маршрутки и такси. В результате столкновения двух транспортных средств пострадали 8 человек.

На Кубани при столкновении маршрутки и такси пострадали 8 человек

По имеющимся данным, полученным от пресс-службы ГУ МВД России, авария на Кубани произошла в городе Курганинске около 10:40. Легковое транспортное средство, производящее частный извоз, не пропустило маршрутку, двигающуюся по главной дороге. В итоге микроавтобус перевернулся на бок. В этот момент в нём находились 10 пассажиров. Прибывшие медики был вынуждены госпитализировать 8 человек, одним из которых оказался водитель маршрутки. Владелец такси, 28-летний мужчина, не получил ранений в инциденте.

В настоящее время ведётся расследование аварии и выясняется степень виновности каждого из участников ДТП. О состоянии здоровья пассажиров маршрутки информации нет.



 
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Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:37

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