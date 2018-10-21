На Кубани при столкновении маршрутки и такси пострадали 8 человек





По имеющимся данным, полученным от пресс-службы ГУ МВД России, авария на Кубани произошла в городе Курганинске около 10:40. Легковое транспортное средство, производящее частный извоз, не пропустило маршрутку, двигающуюся по главной дороге. В итоге микроавтобус перевернулся на бок. В этот момент в нём находились 10 пассажиров. Прибывшие медики был вынуждены госпитализировать 8 человек, одним из которых оказался водитель маршрутки. Владелец такси, 28-летний мужчина, не получил ранений в инциденте.В настоящее время ведётся расследование аварии и выясняется степень виновности каждого из участников ДТП. О состоянии здоровья пассажиров маршрутки информации нет.